شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوقف سارى ويغرم منتخب السويس 10 آلاف جنيه بسبب أحداث مباراة النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة إيقاف أحمد ساري، المدير الفني لفريق منتخب السويس، مباراة واحدة وغرامة 1000 جنيه، بعد تعرضه للطرد في مباراة فريقه ضد النصر والتي جمعتهما يوم الجمعة الماضي بسبب الاعتراض على حكم المباراة.

كما قررت اللجنة تغريم نادي منتخب السويس 5 آلاف جنيه بسبب نزول الجهاز الفني بشكل جماعي إلى أرض الملعب، و5 آلاف جنيه أخرى بسبب السباب الجماعي من المنتمين لنادي منتخب السويس.

شهدت المباراة أحداثا غريبة، بعدما سجل فريق النصر هدف التعادل 2 /2 إلا أن لاعبى وجهاز منتخب السويس نزلوا أرض الملعب واعترضوا على احتساب الهدف لوجود خطأ على لاعب النصر الذي لمست الكرة يده قبل تسجيل الهدف، وتوقفت المباراة أكثر من ربع ساعة وخرج محمد فاروق حكم المباراة لمشاهدة الهدف على تليفون أحد المشاهدين ليتأكد من لمسة اليد ويعود ويلغى الهدف ليتحول الاعتراضات إلى نادي النصر الذي طالب باحتساب الهدف إلا أن الحكم أصر على إلغائه واستكمال المباراة.

بهذه النتيجة رفع فريق منتخب السويس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن في ترتيب مجموعة القاهرة والقناة، بينما توقف رصيد النصر عند النقطة 18 في المركز الخامس عشر.