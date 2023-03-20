شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتابع مباريات الهلال السودانى خلال إجازته بسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على استغلال الراحة التي حصل عليها للسفر إلى بلاده وقضاء إجازة الفريق الأحمر مع أسرته في مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق الهلال السوداني قبل المباراة التي تجمع الفريقين الحاسمة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقام كولر باصطحاب عدد من شرائط الفيديو الخاصة بمباريات الهلال السوداني الأخيرة سواء مباراة الفريقين معا في ملعب الجوهرة الزرقاء أو مباراته الأخيرة ضد صن داونز الجنوب أفريقي، من أجل مشاهدة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السوداني، وبناء الخطة المناسبة لتخطي عقبة الهلال وحجز بطاقة الصعود الثانية إلى دور الثمانية الإفريقي.

وسافر كولر إلى بلاده منذ يومين لقضاء الإجازة التي حصل عليها رفقة أسرته قبل أن يعود إلى القاهرة نهاية الأسبوع الحالي لقيادة تدريبات الأهلي تحضيرا لمباراته ضد الهلال السوداني.

وحصل فريق الأهلي بخلاف الدوليين على راحة سلبية لمدة أسبوع بعد العودة من الكاميرون عقب انتهاء مباراتهم ضد القطن الكاميروني.