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فوز هليوبوليس وتعادل الشمس فى المنافسة على البقاء بدورى المحترفين لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد -  

 

 

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى هليوبوليس على نظيره الزهور بنتيجة 26/25، فى إطار رابع جولات المرحلة الثالثة للمنافسة على البقاء بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2022/2023. 

 

فيما تعادل الشمس فى نفس الجولة مع الطيران بنتيجة 28/28. 

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

 

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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