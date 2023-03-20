شكرا لقرائتكم خبر عن فوز هليوبوليس وتعادل الشمس فى المنافسة على البقاء بدورى المحترفين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى هليوبوليس على نظيره الزهور بنتيجة 26/25، فى إطار رابع جولات المرحلة الثالثة للمنافسة على البقاء بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2022/2023.

فيما تعادل الشمس فى نفس الجولة مع الطيران بنتيجة 28/28.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.