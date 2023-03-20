شكرا لقرائتكم خبر عن بركات وميكالى يبعثان رسائل طمأنة قبل مباراتى زامبيا.. ويطلبان دعم الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعث البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، رسائل طمأنة للجماهير المصرية قبل مباراة المنتخب أمام نظيره الزامبى مساء الأربعاء المقبل فى ذهاب الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم تحت 23 سنة بالمغرب.

وقال ميكالي، فى حوار مفتوح مع وسائل الإعلام اليوم الإثنين: "مستعدون بشكل جيد لهذه المباراة، درسنا المنافس جيدًا، وواثقون في قدراتنا على لعب مباراة جيدة".

وأضاف المدير الفنى أنه من الضرورى أن نلعب مباريات ودية بشكل مستمر، لأنها تفيد المنتخب، ونطبق الأفكار التي نتدرب عليها وتجعل اللاعبين الجدد يتعودون على المنتخب، مشيدا بتجربة السودان الودية التي أقيمت مؤخرا وانتهت بفوز فريقه بهدف نظيف.

ومن جانبه تحدث الكابتن محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبى، قائلا: "مباراة زامبيا القادمة في غاية الأهمية، علينا أن نحسم الأمر في مباراة الذهاب بالقاهرة".

وأضاف بركات: "نتقدم بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتوفير طائرة خاصة للسفر إلى زامبيا بسبب مشقة السفر في شهر رمضان المعظم .. ولدينا ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، وكل اللاعبين يتطورون وهناك من كان لا يشارك مع ناديه وبدأ في اللعب مع المنتخب الأولمبى ويقدم مستويات جيدة".

وتابع: "هناك عناصر من المنتخب الأولمبي تأخرت فى الانضمام للمعسكر لمشاركتهم مع أنديتهم في البطولات الأفريقية، لذا كان هناك اختيار عدد كبير قبل لقاء الذهاب لسد النقص خلال المعسكر ، وسنصطحب إلى زامبيا 25 لاعبًا فى لقاء العودة يوم 26 مارس الجارى".

ووجه بركات الدعوة لكل الجماهير والمسئولين لمؤازرة المنتخب الأولمبي فى مهمته الوطنية أمام زامبيا، قائلا: "نحتاج حضور الجمهور بشكل كبير ومساندة اللاعبين، والدعم من كل وسائل الإعلام".