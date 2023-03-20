شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم فاركو بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بعد الفوز على فاركو بركلات الترجيح بنتيجة 7 / 6، بعدما انتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، في المباراة التي تجمعهما اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس رابطة الأندية المصرية ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى دور الثمانية للبطولة.

وسجل للاتحاد السكندري كل من: محمود علاء وخالد الغندور وساليفو مورو وخالد العندور وصبري رحيل ومحمود عبد العزيز وأوستن أموتو، فيما سجل لفاركو كل من: كينجسلي سوكاري وشكري نجيب ومحمود عماد وأحمد شريف وعبد الناصر دي ماريا وجابر كامل، بينما أهدر للاتحاد السيد سالم وأهدر رامي صبري وأحمد عوض لفاركو.

وسجل أحمد مودي، لاعب فاركو هدف فاركو الأول في الدقيقة 42 من ركلة جزاء بعد تعرض لاعب فاركو للضرب من قبل المهدي سليمان حارس مرمى زعيم الثغر.

وتعادل الاتحاد السكندري من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 62 نفذها خالد الغندور، فيما ألغى حكم الراية هدف التقدم للاتحاد السكندري في الدقيقة 65 بتوقيع محمد محمود بداعي التسلل، قبل أن يعود محمد محمود وسجل هدف التقدم في الدقيقة 72.

ولم يستسلم فاركو رغم إهدار ركلة جزاء في الدقيقة 96 عن طريق رامي صبري ارتطمت في القائم، قبل أن يعود كينجسلي سوكاري ويسجل هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2/2 ولجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الاتحاد لصالحه.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: مهدي سليمان، مصطفى إبراهيم، محمود علاء، خالد صبحي، صبري رحيل، ناصر ماصر، خالد الغندور، محمد محمود، إبراهيم حسن، أحمد ميسي، أوستن أموتو".

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي: محمد سعيد "شيكا"، أحمد مودي، أحمد عوض، أحمد البحراوي، عزمي غوما، محمود عماد، سوكاري، أحمد صغيري، شكير نجيب، رزقي حمرون، عمرو جمال".