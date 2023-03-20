حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 /3 /2023

استقرت إدارة نادى الزمالك على توجيه الشكر للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الكروي الأول، بعدما ودع الفريق بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

الزمالك يعتمد على الناشئين فى مباريات كأس الرابطة

يعتمد الفريق الكروى للزمالك على عدد من الناشئين الذى سيتم تصعيدهم فى الأيام القادمة من أجل الاستعانة بهم فى مباريات كأس الرابطة، والتى يستهلها الفريق الأبيض بمواجهة البنك الأهلى فى السادس والعشرين من الشهر الجارى بدور الـ16 للبطولة.

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى يجهز قرار الاعتذار عن عدم المشاركة فى كأس رابطة الأندية المحترفة. وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى يجهز حالياً قرار الاعتذار عن عدم المشاركة فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بناءً على رغبة كولر المدير الفني للفريق".

سمح الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، لوسائل الإعلام، بحضور 15 دقيقة من مران اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة زامبيا الأربعاء المقبل فى ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب، ويقام مران اليوم باستاد الدفاع الجوى فى تمام السادسة مساء.

تحذير شديد اللهجة لنجوم الأهلى قبل رمضان.. اعرف السبب طالب الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر بالالتزام بالبرنامج الغذائى الموضوع لهم استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم ووجه لهم تحذير شديد اللهجة وذلك لتجنب زيادة الوزن خلال فترة الراحة التى يحصل عليها الفريق حالياً. أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش " PSA " التصنيف العالمى الجديد للاعبين خلال شهر مارس الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش، بينما تراجع على فرج لاعب وادى دجلة للمركز الخامس بالتصنيف، وجاء تصنيف الرجال كالتالي:

حصل الاتحاد المصري لكرة القدم، على موافقة الجهات الأمنية لحضور 20 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر الأول أمام مالاوي المقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوي.

اختار الايفواري دو نومانديز مدير لجنة الحكام بالكاف طاقم مصري يمثله محمد معروف ومحمد أمين حكام ساحة في قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات الأدوار النهائية في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ضمن قائمة الحكام المساعدين، مع اختيار السفير محمود عاشور وأحمد الغندور وعمرو الشناوي ضمن قائمة حكام.