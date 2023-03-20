شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعادل مع الاتحاد السكندرى بالوقت الأصلى واللجوء لركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فاركو مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق في المباراة التي تجمعهما اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس رابطة الأندية المصرية ، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى دور الثمانية للبطولة.

وسجل أحمد مودي لاعب فاركو هدف المباراة في الدقيقة 42 من ركلة جزاء بعد تعرض لاعب فاركو للضرب من قبل المهدي سليمان حارس مرمى زعيم الثغر.

وتعادل الاتحاد السكندري من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 62 نفذها خالد الغندور، فيما ألغى حكم الراية هدف التقدم للاتحاد السكندري في الدقيقة 65 بتوقيع محمد محمود بداعي التسلل، قبل أن يعود محمد محمود ويسجل التنقدم في الدقيقة 72.

ولم يستسلم فاركو رغم إهدار ركلة جزاء في الدقيقة 96 عن طريق رامي صبري ارتطمت في القائم، قبل أن يعود كينجسلي سوكاري ويسجل هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2/2 ويلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: مهدي سليمان، مصطفى إبراهيم، محمود علاء، خالد صبحي، صبري رحيل، ناصر ماصر، خالد الغندور، محمد محمود، إبراهيم حسن، أحمد ميسي، أوستن أموتو".

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي: محمد سعيد "شيكا"، أحمد مودي، أحمد عوض، أحمد البحراوي، عزمي غوما، محمود عماد، سوكاري، أحمد صغيري، شكير نجيب، رزقي حمرون، عمرو جمال".