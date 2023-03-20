شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مالاوى يصل القاهرة استعدادا لمواجهة مصر الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منتخب مالاوى إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة نظيره المصرى يوم الجمعة المقبل فى ذهاب الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا فى كوت ديفوار 2024.

وحصل الاتحاد المصري لكرة القدم، على موافقة الجهات الأمنية لحضور 20 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر الأول أمام مالاوي، المقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوي.

وتقام مباراة منتخب مصر ومالاوي في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار ِ2024.

ويناشد الاتحاد المصري لكرة القدم الجماهير المصرية، حضور المباراة المرتقبة ومساندة ودعم المنتخب الوطني لتحقيق الفوز أمام مالاوي.