شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الأهلى والزمالك فى قمة بطولة الجمهورية مواليد 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 مع ضيفه الزمالك، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 27 من بطولة الجمهورية.

افتتح عبد الرحمن رامي «مانو» التسجيل للأهلي في الدقيقة 50، وتعادل زياد محمد حسين للزمالك في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 تامر حسن مديرًا فنيًّا، وعمرو عبد الفتاح مدربًا عامًّا، وعاصم محسن مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومهاب هاني مخطط الأحمال، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.

ويقود الجهاز الفني لفريق الزمالك 2008: محمد إبراهيم مدربا، محمد مصطفى ومحمد عمر مدربين مساعدين، مصطفى غراب مدرب حراس مرمى، أحمد محمد كوشي إداريا، ماهر محمد على أخصائى تأهيل وإصابات وأدهم سيد عامل مهمات.