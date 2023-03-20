المقاولون العرب تكرم أمهات قادرون باختلاف

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القاهرة - سامية سيد - أقام نادى المقاولون العرب احتفالا بمناسبة عيد الأم ، شهده عدد كبير من أعضاء النادى وإقيمت الاحتفالية الكبيرة ، تحت رعاية المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة.

وكانت لجنة النشاط الثقافى والاجتماعى بالنادى قد أعدت الاحتفال لتكريم الأمهات المثاليات ( أمهات أبطال النادى من ذوى الهمم).

خلال الاحتفال هنأ المهندس كريم رأفت عضو مجلس الإدارة الأمهات المكرمات موجها لهن الشكر على دورهن فى رعاية الأبطال من ذوى الهمم وفى صناعة الأبطال، كما تحدث جلال فراج المدير التنفيذى للنادى وأشاد بدور أمهات هؤلاء الأبطال فى الاهتمام بأبنائهن وبناتهن موضحا تقدير مجلس الإدارة لهذا الدورمن جانبه أشاد الدكتور خالد عمران أمين الفتوي ومدير المركز الاعلامي بدار الإفتاء المصرية، بفضل الأم وأشار إلى التقدير الكبير الذى وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه السيدة فاطمة بنت أسد زوجه أبى طالب عم الرسول والتى وصفها قائلا أنها أمه بعد أمه نظرا لقيامها برعاية الرسول الكريم بعد وفاة والدته .

كما تحدث الشيخ على المطيعى إمام وخطيب النادى، على دور أمهات الأبطال من قادرون باختلاف موضحا أن دورهن يتعاظم عن دور باقى الأمهات نظرا للرعاية الكبيرة و الدور الهام تجاه ذويهم من هؤلاء الأبطال وألقى الكابتن أحمد صبحى رئيس الجهاز الفنى للسباحة كلمة وجه فيها الشكر لأمهات الأبطال.

وقدم الاحتفال الدكتور على عبد العليم المدرب العام في حضور يحيي حسن رئيس القطاع المالى وفتحي صفا رئيس قطاع الموارد البشرية، و أسامة على حسين رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام، و أمينة بدوي مدير النشاط الإجتماعى وأحمد فهمي مدير الأمن .

وفى نهاية الاحتفال تم تقديم عدد من الفقرات الفنية المختلفة لفرقة روض الفرج للفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة وذلك تحت إشراف هند الصباغ (مدير بيت ثقافة نادي المقاولون العرب ) والتى قد لاقت استحسان و تفاعل الحاضرين