شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتقدم على الاتحاد السكندرى بهدف "مودى" فى الشوط الأول بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري ضد فاركو بتقدم الأخير بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما اليوم ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس رابطة الأندية المصرية .

وسجل أحمد مودي لاعب فاركو هدف المباراة في الدقيقة 42 من ركلة جزاء بعد تعرض لاعب فاركو للضرب من قبل المهدي سليمان حارس مرمى زعيم الثغر.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: مهدي سليمان، مصطفى إبراهيم، محمود علاء، خالد صبحي، صبري رحيل، ناصر ماصر، خالد الغندور، محمد محمود، إبراهيم حسن، أحمد ميسي، أوستن أموتو".

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي: محمد سعيد "شيكا"، أحمد مودي، أحمد عوض، أحمد البحراوي، عزمي غوما، محمود عماد، سوكاري، أحمد صغيري، شكير نجيب، رزقي حمرون، عمرو جمال".