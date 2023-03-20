فيريرا يرحل عن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن إدارة نادى الزمالك استقرت على توجيه الشكر للمدرب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما ودع الفريق بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات، وتدهورت النتائج الفترة الأخيرة.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن مسئولو الزمالك بدأوا فى مفاوضات فسخ التعاقد مع فيريرا بالتراضي حول قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد، والبالغ راتب ثلاثة أشهر.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن"، أكد خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء اتخذ قرارا رسميا برحيل البرتغالي فيريرا عن الجهاز الفني، في ظل النتائج السيئة التي يقدمها الفريق في الوقت الحالي، وآخرها الخروج رسميا من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال لطيف: "قرارنا نهائي ولا رجعة فيه، وبالإجماع وافقنا على رحيل البرتغالي، وهناك جلسة بين أعضاء مجلس الإدارة، لإصدار قرارات تتعلق بفريق كرة القدم، في ظل النتائج السلبية للفريق الأول سواء محليًا أو قاريًا".

وشدد على أن الساعات الحالية تشهد محاولة التوصل لاتفاق مع البرتغالي فيريرا، من أجل الرحيل بشكل ودي عن الفريق والحصول عن جزء من مستحقاته المالية؛ إذ يتقاضى 175 ألف دولار شهريًا، وفي حالة فسخ التعاقد من حقه الحصول على 3 أشهر كشرط جزائي، بجانب مستحقاته المالية المتأخرة.

وفي السياق ذاته، قال خالد لطيف، لصحيفة "اليوم السابع"، إن كل الحلول مطروحة على مائدة مجلس إدارة الزمالك فى اجتماعه الذى سيعقد فى السابعة مساء اليوم، موضحا أن الاتجاه الأقوى يميل للتعاقد مع جهاز فنى أجنبى، وقد يتم اللجوء لمدرب محلى لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع الجهاز الأجنبي الجديد.

وأشار لطيف إلى أن أسامة نبيه أقوى المرشحين لقيادة الفريق فى الفترة المؤقتة المقبلة، لاسيما أنه تقدم باستقالته من الجهاز لكن المجلس لم يقبلها حتى الآن.

وللموسم الثالث على التوالي، ودع الزمالك دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة من شباب بلوزداد الجزائري، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد «5 يوليو»، في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات للبطولة يوم الخميس الماضي.

وتوقف رصيد القلعة البيضاء عند 4 نقاط، يحتل بها المركز الرابع في المجموعة، في حين رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 9 نقاط، يحتل بها الوصافة، ويأتي الترجي التونسي في المركز الأول برصيد 10 نقاط، والمريخ السوداني ثالثا برصيد 5 نقاط.