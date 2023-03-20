رزقي حمرون وعمرو جمال يقودان هجوم فاركو أمام الاتحاد السكندري

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري ، في المباراة التي تنطلق بعد قليل، ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس رابطة الأندية المصرية .

وجاء التشكيل كالتالي ..

محمد سعيد "شيكا"، أحمد مودي، أحمد عوض، أحمد البحراوي، عزمي غوما، محمود عماد، سوكاري، أحمد صغيري، شكير نجيب، رزقي حمرون، عمرو جمال".

ويفقد فريق فاركو جهود نجمه رامى صبري مدافع الفريق فى مباراة الاتحاد السكندري بدور الستة عشر لكأس الرابطة، بعدما تعرض للطرد فى مباراة فاركو الأخيرة أمام الاسماعيلى والتى انتهت بالتعادل السلبى.