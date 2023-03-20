شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يحسم قمة الصعيد أمام بترول أسيوط.. والمقاصة يسقط الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق لافيينا فوزا مهما على فريق بترول أسيوط بهدف نظيف، في المباراة التى جمعتهما اليوم، الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق لافيينا رصيده إلى 50 نقطة في صدارة مجموعة الصعيد، فيما بقى فريق بترول أسيوط عند النقطة 47 فى وصافة الترتيب.

وحقق مصر المقاصة فوزا صعبا على الفيوم بهدفين مقابل هدف، ليرفع المقاصة رصيده إلى 41 فى المركز الخامس، بينما توقف رصيد الفيوم عند النقطة 21.

وجاءت نتائج مباريات اليوم فى مجموعة الصعيد كالتالى:

مصر المقاصة 2 /1 الفيوم

المدينة المنورة 0/ 0 النصر للتعدين

الألومنيوم 1 /2 شبان قنا

لافيينا 1/ 0 بترول أسيوط

كيما أسوان 2 /1 ملوى

وتستكمل مباريات هذه الجولة من مجموعة الصعيد غدا الثلاثاء، بثلاث مباريات بين ديروط مع مركز شباب طامية، أسمنت أسيوط مع الجونة، وأخيرا المنيا مع تليفونات بنى سويف.