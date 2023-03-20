شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتحاد السكندرى لمواجهة فاركو فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربي زوران، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو فى المباراة التى تنطلق بعد قليل، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس رابطة الأندية المصرية.

وجاء التشكيل كالتالي ..

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود علاء – خالد صبحي – صبري رحيل.

الوسط: ناصر ناصر – خالد الغندور – محمد محمود.

الهجوم: ابراهيم حسن – احمد ميسي – اوستن اموتو.

جدير بالذكر أن الفائز من مواجهة فاركو والاتحاد يلتقى مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي بدور الثمانية.