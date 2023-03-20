شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة سيراميكا فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، قائمة الفريق استعداداً لمواجهة سيراميكا غدا الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: بركات حجاج، أحمد حكم، شريف رضا، أحمد جمال، أحمد شوشة

الوسط: محمد الصباحي، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، زياد طارق، بنجامين بواتنج، مالك بوعيو، حسين فيصل، محمد سعيد مكرونة، طارق علام، أحمد علي أمين

الهجوم: أليا سيلا، حسام حسن

وطالب أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، من اللاعبين بضرورة تقديم مستويات كبيرة أمام سيراميكا وخطف بطاقة التأهل لمواصلة النتائج الرائعة التى يحققها الفريق بعد الفوز بثلاثية على حرس الحدود والفوز على المقاولون العرب.

يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.