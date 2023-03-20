شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي والمحلة يلجآن لركلات الجزاء بعد التعادل 1-1 فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الوقت الأصلي لمباراة غزل المحلة والإسماعيلى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله في المباراة المقامة بينهما باستاد المحلة في دور الـ16 لكأس الرابطة المصرية، ليلجأ الفريقان إلي ركلات الجزاء لحسم المتأهل إلى دور الثمانية.

وتقدم التونسى فراس شواط للإسماعيلى في الدقيقة 3 من عمر المباراة، وتعادل التنزانى حميد ماو للمحلة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وجاءت أحداث الشوط سريعة من كلا الفريقين واستحوذ لاعبى الإسماعيلى على مجريات الشوط حتى الدقيقة 30 وأضاع شواط الهدف الثانى عندما ارتطمت تسديدته بالقائم الأيمن لحارس مرمى المحلة، بعدها نظم المحلة صفوفه واستطاعوا احراز هدف التعادل فى نهاية الشوط الأول.

بدأ المحلة المباراة بتشكيل مكون من : -

وجاء تشكيل كالتالى:

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. معاذ الحناوي ، مصطفى العش ، إيهاب سمير ، طارق سامى .

خط الوسط .. محمد جابر ، حميد ماو ، إبراهيم عايش ، أحمد الشيخ .

الهجوم .. جبريل أورك ، تشارليز.

بينما بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد فوزى

الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، عصام صبحى، محمد دسوقى

الوسط: سيرحى أكا، محمد حسن، كريم الديب، محمد الشامى، عبد الرحمن مجدى

الهجوم: فراس شواط

البدلاء: محمد كوكو - محمد نصر - محمد بيومي - عماد حمدي - عمر الوحش - صالح جمعه - أحمد مدبولي - ياو أنور - عمر الساعي