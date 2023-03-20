شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل استعداداته فى بورسعيد وينتظر تحديد مصير مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النادي المصري بقيادة حسام حسن مدرب الفريق استعداداته لمواجهة الأهلي فى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بخوض مران صباحي على شواطئ بورسعيد لرفع اللياقة البدنية.

ويترقب النادي المصري مصير مباراته مع الأهلي بعد تقدم الفريق الأحمر بطلب رسمى لتأجيل اللقاء أو التفكير فى الانسحاب من المسابقة.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم قد حددت التاسعة والربع مساء الاثنين، 27 مارس الجاري موعدًا لإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مع الأهلي والمقرر إقامتها باستاد برج العرب ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة.

من ناحية أخرى، يعمل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، على إعادة تقييم محترفى الفريق البورسعيدي خلال الفترة الحالية، لتحديد اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم بنهاية الموسم من أجل ضم لاعبين جدد لدعم الفريق في المراكز التى تحتاج إلى تدعيم.

ويضم المصري قائمة محترفين تشمل كلا من: التونسي إلياس الجلاصي، الجزائريين عماد الدين بو بكر وعبد الرحيم دغموم، فرانك إيتوجا، أنتوني أكبوتو، وإيزي إيميكا.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.