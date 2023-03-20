ميار شريف تشارك فى بطولة ميامي للتنس بأمريكا

القاهرة - سامية سيد - تشارك ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، والمصنفة عالميا رقم 52، فى منافسات بطولة ميامي للتنس فى أمريكا ابتداءً من غد الثلاثاء حتى 2 أبريل المقبل.

وأوقعت القرعة ميار شريف فى أولى مبارياتها فى مواجهة إحدى المتأهلات من التصفيات، التي لم تحدد بعد، وفى حال تأهل ميار للدور الثاني ستواجه الإسبانية باولا بادوسا المصنفة رقم 29 عالميا.

وودعت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطنى للتنس بطولة مونتيرى المفتوحة فئة 250 نقطة، من الدور الربع النهائي، عقب وصولها إلي هذا الدور بعد الفوز على الصينية شينيو وانج بنتيجة (2-1).

وكانت المجموعة الأولى قد انتهت بتقدم شينيو وانج (3–6)، قبل أن تفوز ميار بالثانية والثالثة (7-6 و6-4)، في مباراة ماراثونية استمرت لساعتين ونصف.

وكانت لاعبة المنتخب المصري قد استهلت مشوارها في البطولة بالفوز على الكولومبية كاميلا أوسوريو بنتيجة (2-0) بعد انسحاب الأخيرة.