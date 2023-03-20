شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفاوض حول الشرط الجزائى.. والبديل "أجنبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة نادى الزمالك على توجيه الشكر للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الكروي الأول، بعدما ودع الفريق بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات، وتدهورت النتائج الفترة الأخيرة.

وبدأ مسئولو الزمالك فى مفاوضات فسخ التعاقد مع البرتغالى فيريرا بالتراضى حول قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد، والبالغ راتب ثلاثة أشهر.

من جانبه أكد خالد لطيف، أمين صندوق نادى الزمالك، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن القرار الأقرب سيكون توجيه الشكر للخواجة البرتغالى، إلا أنه ستكون هناك مفاوضات مع المدرب حول التنازل أو تخفيض قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليها فى عقده مع القلعة البيضاء.

وأضاف لطيف أن كل الحلول مطروحة على مائدة مجلس إدارة الزمالك فى اجتماعه الذى سيعقد فى السابعة مساء اليوم، موضحا أن الاتجاه الأقوى يميل للتعاقد مع جهاز فنى أجنبى، وقد يتم اللجوء لمدرب محلى لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع الجهاز الأجنبي الجديد.

وأشار أمين الصندوق إلى أن أسامة نبيه أقوى المرشحين لقيادة الفريق فى الفترة المؤقتة المقبلة، لاسيما أنه تقدم باستقالته من الجهاز لكن المجلس لم يقبلها حتى الآن.