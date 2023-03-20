الامارات | بلماضي يستدعي بونجاح لتعويض سليماني في المنتخب الجزائري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الإثنين، عبر موقعه الرسمي، أن المدرب جمال بلماضي قرر الاستعانة بخدمات مهاجم السد القطري بغداد بونجاح لتعويض انسحاب إسلام سليماني بسبب الإصابة من التشكيلة المدعوة لمواجهة النيجر ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وأوضح الاتحاد الجزائري أن سليماني تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه أندرلخت مع مضيفه أود-هيفيرلي ليوفن الاحد في المرحلة الثلاثين من الدوري البلجيكي.

وانتهت المباراة بفوز أندرلخت بثنائية نظيفة بينها الهدف الافتتاحي للهداف التاريخي لمحاربي الصحراء (41 هدفاً).

وتلتقي الجزائر مع النيجر في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة السادسة في 23 و27 مارس الجاري في الجزائر وملعب حمادي العقربي برادس في تونس الذي اختاره الاتحاد النيجري أرضا بيتية لمبارياته بسبب عدم اعتماد ملعب الجنرال سيني كونتشي بنيامي غير المطابق لمعايير الاتحاد الدولي للعبة.

ويحتل المنتخب الجزائري صدارة المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين على ضيفته أوغندا ومضيفته تنزانيا بنتيجة واحدة (2-صفر) أمام النيجر (نقطتان) وتنزانيا وأوغندا (نقطة واحدة لكل منهما).