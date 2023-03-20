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الامارات | برشلونة يعلن إصابة أراوخو

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن برشلونة متصدر ترتيب لكرة القدم، الإثنين، أن مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو تعرض لإصابة في الفخذ خلال الفوز على في "الكلاسيكو" الأحد.

وخاض الدولي الأوروغوياني كامل المباراة التي فاز فيها برشلونة 2-1 وسجّل هدفاً عكسياً ضد ناديه. لكن الانتصار أبعد النادي الكاتالوني في الصدارة بفارق 12 نقطة عن منافسه وغريمه الملكي.
وقال "بلاوغرانا" في بيان إن "رونالد أراوخو أصيب بإجهاد في العضلة المقرّبة لفخذه الأيسر ولن يتمكن من اللعب حتى تعافيه"، من دون الإشارة إلى مدة غياب المدافع البالغ 24 عاماً عن الملاعب.
وخاض أراوخو 22 مباراة في مختلف المسابقات مع برشلونة هذا الموسم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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