الامارات | محمد بن زايد يستقبل طاقم التحكيم الإماراتي في مونديال قطر 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في مجلس قصر البحر، طاقم التحكيم الإماراتي الدولي الذي شارك في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وضم طاقم التحكيم الإماراتي الدولي الذي شارك في إدارة مباريات مونديال 2022، كلا من محمد عبدالله حسن ومحمد أحمد يوسف وحسن المهري.