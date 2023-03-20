شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل آية أيمن البطلة البارالمبية إلى بطولة العالم للسباحة فى مانشستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهلت آية أيمن، لاعبة منتخب مصر للسباحة البارالمبية من بطولة كأس العالم للسباحة البارالمبية التى تقام بمدينة شيفيلد الإنجليزية، إلى بطولة كأس العالم التى ستقام بمدينة مانشستر الإنجليزية.

وتأهلت آية أيمن بطلة مصر فى السباحة البارالمبية فى ثلاث سباقات 50 متر، و 100 متر حرة، و100 متر برست، وذلك بعد تحطيم رقمين إفريقيين في سباق 50 و 100 متر حرة.

وكانت بعثة المنتخب المصري البارالمبي للسباحة قد وصلت منذ أيام إلى مدينة شيفيلد للمشاركة في بطولة كأس العالم المقامة خلال الفترة من 13 وحتى 20 مارس، والتي يشارك بها 304 لاعب و لاعبة يمثلون 35 دولة بالإضافة لعدد 111 لاعب و لاعبة محليين من 72 ناديًا.

ويترأس بعثة المنتخب المصري الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس الإدارة، وعماد الدين عادل مدبولي مدربًا وإداريًا، والدكتور هاجد هاني العنتبلي طبيبًا، بالإضافة إلى أربعة لاعبين وهم: ”ملك حسين وآية الله أيمن وزياد هشام ويوسف محمد السيد”.