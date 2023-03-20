شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجتمع فى السابعة مساء اليوم لرسم خارطة طريق تصحيح المسار الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك اجتماعًا، فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمناقشة وتحديد مصير الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وذلك بعدما ودع الفريق بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

ويناقش المجلس جميع الحلول المقترحة بشأن الجهاز الفني وهل سيتم إجراء تغيير على الجهاز المعاون لفيريرا فقط، أم سيتم توجيه الشكر للخواجة البرتغالي والاستعانة بمدير فني مصرى لاستكمال ما تبقى من الموسم، ويعد خالد جلال أبرز المرشحين لهذا المنصب في الوقت الحالي.