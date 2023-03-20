شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يستقبل اللاعبين قبل انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لـ مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، اللاعبين في اليوم الأول لانطلاق معسكر الاستعداد لمباراتي مالاوي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية فى كوت ديفوار 2024.

وحرص فيتوريا أيضا على استقبال محمود كهربا ومحمد هاني وهشام صلاح عقب انضمام الثلاثي تحت قيادته، لأول مرة، وعقد معهم جلسة سريعة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.