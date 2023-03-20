شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: 20 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر ومالاوي بالدفاع الجوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الاتحاد المصري لكرة القدم، على موافقة الجهات الأمنية لحضور 20 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر الأول أمام مالاوي المقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوي.

وتقام مباراة منتخب مصر ومالاوي في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل ، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار ِ2024.

ويناشد الاتحاد المصري لكرة القدم الجماهير المصرية ، حضور المباراة المرتقبة ومساندة ودعم المنتخب الوطني لتحقيق الفوز أمام مالاوي .