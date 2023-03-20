شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يواصل حراسة مرمى الزمالك بعد انضمامه للمنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز محمد صبحى، حارس مرمى الزمالك، مركزه فى تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه وانضمامه لمعسكر المنتخب الوطنى المقبل، بجانب محمد الشناوى حارس الأهلى وأحمد الشناوى حارس بيراميدز، وهو ما دعم موقفه كثيرا فى استمراره على حماية عرين القلعة البيضاء فى المباريات القادمة.

ورغم المنافسة الشرسة التي يشهدها مركز حراسة المرمى بالزمالك بين محمد عواد ومحمد صبحى، إلا أن الأخير نجح منذ حصوله على الفرصة بشكل كامل في استغلالها والتألق خلال مباريات الفريق الأبيض المحلية والقارية مما جعله ينضم لقائمة المنتخب الوطنى.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الترتيب حاليا برصيد 33 نقطة، ويسعى مجلس الإدارة لتدارك الموقف سريعا من أجل الحصول على المركز الثانى بالدورى على أقل تقدير للمشاركة من جديد بدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل.