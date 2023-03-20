شكرا لقرائتكم خبر عن فراس شواط يقود هجوم الإسماعيلى أمام غزل المحلة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، تشكيل فريقه أمام غزل المحلة فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية.

وجاء تشكيل الإسماعيلى لمواجهة غزل المحلة كالتالى..

حراسة المرمى: محمد فوزى

الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، عصام صبحى، محمد دسوقى

الوسط: سيرحى أكا، محمد حسن، كريم الديب، محمد الشامى، عبد الرحمن مجدى

الهجوم: فراس شواط

البدلاء: محمد كوكو - محمد نصر - محمد بيومي - عماد حمدي - عمر الوحش - صالح جمعه - أحمد مدبولي - ياو أنور - عمر الساعي

طلب حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من اللاعبين ضرورة بذل الجهد فى الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتأهل للدور المقبل فى بطولة كأس الرابطة والتى يسعى لاستعادة ثقة اللاعبين فى أنفسهم لإعادة الفريق لمكانته الطبيعية.

ويفقد الإسماعيلى كلا من صالح جمعة بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة بتمزق فى عضلات البطن، ومحمد مخلوف للإيقاف، حيث حصل مخلوف على 3 إنذارات في بطولة كأس الرابطة الموسم الماضى.