شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب من إدارة الأهلى إقامة معسكر خارجى استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، من مسئولي ناديه ضرورة إقامة معسكر خارجى قبل انطلاق الموسم الجديد لتفادى الأحداث التى تسببت فى عدم إقامة معسكر خارجى قبل انطلاق الموسم الجاري.

وشدد كولر، فى حديثه مع مسئولي الأهلى، على فوائد المعسكر الخارجي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وتفهم مسئولو القلعة الحمراء وجهة نظر المدرب السويسرى ووعدوه بالترتيب لهذا المعسكر مبكراً.

ويأمل كولر في توفير كافة الأجواء التى تساعد على استعادة هيبة فريق الكرة بالأهلى منذ توليه المسئولية الفنية للفريق.

وغادر مارسيل كولر القاهرة الأحد الماضى متوجهاً إلى سويسرا لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدوري الحالي، لظروف التوقف الدولي وتجمع منتخب مصر لخوض مباراتيه أمام مالاوي خلال شهر مارس الجاري.