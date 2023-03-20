شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوى فى تصفيات أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف منتخب مصر نظيره مالاوى فى الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، بعد بداية متواضعة للغاية للفراعنة فى التصفيات، ونلقى الضوء فى السطور التالية على استعدادات الفراعنة لهذه المباراة..

س: كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوى؟

ج: يدخل منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، معسكراً مغلقاً اليوم بالقاهرة استعداداً لخوض مباراتى مالاوى يومى 24 و28 مارس الجارى، فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

س: ما هو موعد مباراة مصر ومالاوى؟

ج: تقام مباراة منتخب مصر ومالاوى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل فى القاهرة فى الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

س: ما هى قائمة منتخب مصر لمواجهة مالاوى؟

ج: ضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعباً

حراسة المرمى: محمد الشناوى، أحمد الشناوى، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هانى، هشام صلاح، محمد حمدى، أحمد فتوح، أحمد حجازى، على جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدى فتحى، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.

س: من أبرز اللاعبين المستبعدين من القائمة؟

ج: استبعد روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر من قائمة الفراعنة كلا من محمد عواد وأيمن أشرف وأفشة ومحمد شريف وسام مرسى وأحمد حمدي.

س: ماهو ترتيب مجموعة الفراعنة؟

ج: يتواجد منتخبى مصر ومالاوى فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جوارهما إثيوبيا وغينيا، وتشهد المجموعة تساوى الـ4 فرق فى عدد النقاط بعد خوض كل منها مباراتين، برصيد 3 نقاط للجميع.

س: ما هى القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوى؟

ج: ستكون مباراة منتخب مصر ومالاوى متاحة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى لمباريات تصفيات أمم أفريقيا.