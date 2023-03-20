شكرا لقرائتكم خبر عن أورك وتشارليز يقودان هجوم المحلة أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقى جمال، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة الإسماعيلى بعد قليل باستاد المحلة، ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

وجاء تشكيل كالتالى:

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. معاذ الحناوي ، مصطفى العش ، إيهاب سمير ، طارق سامى .

خط الوسط .. محمد جابر ، حميد ماو ، إبراهيم عايش ، أحمد الشيخ .

الهجوم .. جبريل أورك ، تشارليز.

من ناحية أخرى، تلقى غزل المحلة خطاباً من الاتحاد التنزاني يطلب فيه استدعاء حميد ماو لاعب الفريق للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري، للمشاركة مع منتخب تنزانيا في مباراتي أوغندا فى تصفيات أمم أفريقيا بكوت ديفوار، قبل أن يوافق على طلب نادي غزل المحلة ببقاء اللاعب في ظل الحاجة لجهوده في الفترة القادمة.

فى المقابل، طلب حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من اللاعبين ضرورة بذل الجهد فى الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتأهل للدور المقبل فى بطولة كأس الرابطة والتى يسعى لاستعادة ثقة اللاعبين فى أنفسهم لإعادة الفريق لمكانته الطبيعية.

ويفقد الإسماعيلى كلا من صالح جمعة بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة بتمزق فى عضلات البطن، ومحمد مخلوف للإيقاف، حيث حصل مخلوف على 3 إنذارات في بطولة كأس الرابطة الموسم الماضى.