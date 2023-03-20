شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يعلن تأجيل موعد تصفيات منتخب الناشئين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصري للاسكواش ، برئاسة عاصم خليفة، بيانا رسمياً يعلن فيه تأجيل اختبارات تصفيات اللاعبين لاختيار عناصر المنتخب الوطني، التى من المقرر أن تشارك فى بطولة العالم بأستراليا خلال يونيو المقبل.

وجاء بيان اتحاد الاسكواش كالتالى:

بيان هام.. بخصوص تصفيات بطولة العالم للناشئين والناشئات:

نظراً لتلاحق الأحداث خلال الفترة السابقة قبل وأثناء وبعد انتهاء بطولة الجمهورية المفتوحة، وما حققته من نتائج تدل على تقارب المستويات بين اللاعبين واللاعبات، وبمناسبة قرب حلول الشهر الكريم، ومراعاة لقرب الامتحانات.

فقد ارتأى الاتحاد المصري للاسكواش تأجيل موعد التصفيات إلى تاريخ لاحق سوف يعلن عنه فور الانتهاء من تقصي الحقائق، وما أثير من لغط حول هذه المشكلات، إلى جانب فحص الشكاوى المقدمة.

حتى يمكننا الوصول إلى قدر كبير من العدالة وتكافؤ الفرص وإعادة التقييم لاتخاذ قرارات في صالح الاسكواش المصري لاختيار أنسب العناصر لتمثيل مصر في بطولة العالم بأستراليا.