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اتحاد الاسكواش يعلن تأجيل موعد تصفيات منتخب الناشئين.. اعرف السبب

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصري للاسكواش ، برئاسة عاصم خليفة، بيانا رسمياً يعلن فيه تأجيل اختبارات تصفيات اللاعبين لاختيار عناصر المنتخب الوطني، التى من المقرر أن تشارك فى بطولة العالم بأستراليا خلال يونيو المقبل.

وجاء بيان اتحاد الاسكواش كالتالى:
 

بيان هام.. بخصوص تصفيات بطولة العالم للناشئين والناشئات:

نظراً لتلاحق الأحداث خلال الفترة السابقة قبل وأثناء وبعد انتهاء بطولة الجمهورية المفتوحة، وما حققته من نتائج تدل على تقارب المستويات بين اللاعبين واللاعبات، وبمناسبة قرب حلول الشهر الكريم، ومراعاة لقرب الامتحانات.

فقد ارتأى الاتحاد المصري للاسكواش تأجيل موعد التصفيات إلى تاريخ لاحق سوف يعلن عنه فور الانتهاء من تقصي الحقائق، وما أثير من لغط حول هذه المشكلات، إلى جانب فحص الشكاوى المقدمة.

حتى يمكننا الوصول إلى قدر كبير من العدالة وتكافؤ الفرص وإعادة التقييم لاتخاذ قرارات في صالح الاسكواش المصري لاختيار أنسب العناصر لتمثيل مصر في بطولة العالم بأستراليا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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