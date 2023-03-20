شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعتمد على الناشئين فى مباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد الفريق الكروى للزمالك على عدد من الناشئين الذى سيتم تصعيدهم فى الأيام القادمة من أجل الاستعانة بهم فى مباريات كأس الرابطة، والتى يستهلها الفريق الأبيض بمواجهة البنك الأهلى فى السادس والعشرين من الشهر الجارى بدور الـ16 للبطولة.

ويأمل مسئولو الزمالك فى الاعتماد على الناشئين من أجل إظهار العين الحمرا للاعبين الكبار الذين ابتعدوا تماماً عن مستواهم فى المباريات الأخيرة، والتى كلفت الفريق الخروج المبكر من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام شباب بلوزداد الجزائرى وتوقف رصيده عند 4 نقاط.

وطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك بضرورة الإعتماد على الناشئين في الفترة المقبلة وتصعيد عدد من اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم مع المنتخب الأوليمبى والشباب أمثال بيسو ومحمد طارق وغيرهم من اللاعبين الذين نجحوا في لفت الأنظار بشدة في الآونة الأخيرة في ظل تدهور المستوى الفني لنجوم الفريق وابتعادهم عن مستواهم الحقيقى وحتى يكون جرس انذار أمام جميع اللاعبين.