شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر أمام النيجر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعود منتخب الجزائر للنشاط يوم 23 مارس الحالي، بمناسبة مواجهته أمام النيجر ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2024".

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر أمام النيجر

ويحتل بطل إفريقيا في مناسبتين صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين أمام أوغندا وتنزانيا على بعد 4 نقاط من أقرب ملاحقيه.

ويلاحق منتخب الجزائر لقبه الثالث في كأس أمم إفريقيا بعد تتويجه سابقا بنسختي عامي 1990 و2019.



وشهدت القائمة الجديدة لـ "محاربي الصحراء" تواجد عدة مواهب جديدة من أصحاب الجنسية المزدوجة، وهم بدر الدين بوعناني مهاجم نيس الفرنسي، وفارس شعيبي نجم تولوز الفرنسي، بجانب ريان آيت نوري ظهير ولفرهامبتون الإنجليزي، وجوان حجام ظهير نانت الفرنسي، وكيفن فان دين كيرخوف ظهير باستيا الفرنسي.



كشفت بعض المصادر المطلعة أن مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي لن يغامر بالاعتماد على الوافدين الجدد ضمن التشكيل الأساسي الذي سيواجه النيجر.

ويسعى "وزير السعادة" لاختيار التوقيت المناسب قبل الدفع بالأسماء الجديدة، وذلك بهدف تفادي وضعهم تحت الضغوطات في ظهورهم الأول مع "محاربي الصحراء".

ولا يملك الخماسي الجديد خبرة كبيرة على الصعيد الدولي، نظرا لصغر سنهم ونقص خبراتهم باعتبارهم ما زالوا في مقتبل مسيرتهم الكروية.

ومن المنتظر أن تتمتع الأسماء الجديدة بوقت لعب خلال المواجهة الأولى أمام النيجر في حالة نجاح منتخب الجزائر في حسم نتيجة المباراة منذ الشوط الأول.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر أمام النيجر

ينتظر أن يحسم جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر التشكيل الذي سيعول عليه أمام النيجر يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، وتحديدا في أعقاب التدريب قبل الختامي.

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ووفقا لبعض المصادر، فإن التشكيل المتوقع لمنتخب "محاربي الصحراء" سيكون كما يلي..

حراسة المرمى: ألكسندر أوكيدجا

خط الدفاع: مهدي ليريس - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي (محمد أمين توغاي) - أحمد توبة

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - هشام بوداوي - نبيل بن طالب

خط الهجوم: رياض محرز - يوسف بلايلي - أندي ديلور