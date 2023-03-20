بيان رسمي لتأجيل المباراة الأولى .. الأهلي يدرس الانسحاب من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - يفكر مسؤولو الأهلي بجدية في الانسحاب من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، لاعتبارات عديدة، تخص مستقبل الفريق.

طلب الأهلي في بيان رسمي تأجيل مباراته الأولى في البطولة ضد المصري، المقرر لها يوم 27 مارس الجاري، بداعي عدم تكافؤ الفرص لغياب 14 لاعبا دوليا عن صفوف الفريق خلال فترة التوقف لشهر مارس الجاري.

إلا أن رابطة الأندية رفضت كل المحاولات، وأصرت على إقامة اللقاء في موعده، الذي يسبق المواجهة المصيرية ضد الهلال السوداني بأربعة أو 5 أيام.

كان مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، نقل لإدارة النادي في البداية عدم ممانعته المشاركة في البطولة، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل حسم تقريره الفني في نهاية الموسم.

واقتنع المدرب السويسري مبدئيا بالمشاركة في كأس الرابطة، مع تراجع نتائج الأهلي في دوري أبطال أفريقيا خاصة بعد الخسارة أمام الهلال السوداني والتعادل مع صن داونز في أول جولتين، ووجود شكوك حول إمكانية التأهل لدور الثمانية، في ظل كثرة الإصابات التي ضربت الفريق.

لكن الهدية الثمينة التي تلقاها الأهلي بتعادل الهلال السوداني مع صن داونز، أنعشت آمال الفريق في التأهل لدور الثمانية، وغيرت من حسابات مارسيل كولر وإدارة القلعة الحمراء.

وبات الاتجاه الأقوى حاليا هو الانسحاب من البطولة، والتركيز في مشوار الفريق ببطولة أفريقيا، لتفادي ضغط المباريات، حيث تنتظره مواجهات من العيار الثقيل ضد أندية عربية مثل الترجي التونسي أو الرجاء البيضاوي أو الوداد البيضاوي أو شباب بلوزداد في الأدوار الإقصائية.

كما يريد مارسيل كولر تفادي أزمة ضغط مباريات الفريق ببطولة الدوري حال تأهله في دوري أبطال أفريقيا، حيث يتبقى للأهلي 16 مباراة، بخلاف أن هناك آمال لحسم لقب الدوري مبكرا، لمنح أكبر عدد من اللاعبين فترات راحة استعدادا للموسم الجديد.