شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يقود تدريب الترسانة اليوم استعداداً للاتصالات بعد التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن خالد عيد، المدير الفني لفريق الترسانة، الجماهير على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء مران الشواكيش، ما أدى إلى غيابه أمس عن التدريبات، وتعافى المدرب ليقود التدريب الختامي اليوم استعداداً لمواجهة المصرية للاتصالات المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى.

وتعرض خالد عيد لدوخة وهبوط أثناء مران الفريق مساء السبت، ما أدى لعدم استكمال المران، ليغيب عن التدريب أمس الأحد بسبب هذه الوعكة الصحية.

ونجح فريق الترسانة فى العودة بالنقاط الثلاثة أمام كهرباء الإسماعيلية، بعد الفوز بهدف نظيف، فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة فى دورى الفسم الثانى.

يحتل فريق الترسانة المركز السادس فى ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 35 نقطة، بعد مرور 22 جولة من المسابقة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 لقاءات، سجل لاعبو الترسانة 20 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا.