شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. مصطفى عسل يحافظ على الصدارة وتراجع على فرج للمركز الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين خلال شهر مارس الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش، بينما تراجع على فرج لاعب وادى دجلة للمركز الخامس بالتصنيف، وجاء تصنيف الرجال كالتالي:

مصطفى عسل فى المركز الأول، واستقر البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الثالث، النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع، علي فرج في المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المرمز السابع، مازن هشام في المرمز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، والويلزي جويل مكين في المركز العاشر.

بينما جاء تصنيف السيدات كالتالي:

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: هانيا الحمامي في المركز الثاني، نور الشربيني في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، أوليفيا فيتشر في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، روان العربي في المركز التاسع، جورجينا كيندي في المركز العاشر.