سموحة يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا فى كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى معسكرا مغلقا اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة سيراميكا فى الخامسة مساء غد الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويغيب الثنائى محمد مغربى ومصطفى سعد ميسى عن سموحة أمام سيراميكا، نظرا لمشاركتهما مع المنتخب الأولمبى في مباراتى زامبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

واستعاد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى القوة الضاربة بعودة الثلاثى المصاب للمشاركة فى تدريبات سموحة، وهم النيجيرى صديق أوجولا الذى غاب أكثر من شهرين عن المشاركة فى المباريات، وكذلك الهانى سليمان الذى غاب عن آخر مباراتين، وكذلك محمد نادى الذى تعافى من إصابة الخلفية.

وطالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، من اللاعبين بضرورة تقديم مستويات كبيرة أمام سيراميكا وخطف بطاقة التأهل لمواصلة النتائج الرائعة التى يحققها الفريق بعد الفوز بثلاثية على حرس الحدود والفوز على المقاولون العرب.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.