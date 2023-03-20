شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد حارس مرمى الزمالك يُرزق بـ"داوود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، اليوم الثلاثاء، بابنه داوود، وكتب عواد عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بداوود، أسأل الله أن يبارك فيه ويرزقني بره ويبلغ أشده، ويجعله من عباده الصالحين، بسم الله ماشاء الله".

ويناقش مجلس إدارة نادي الزمالك جميع الحلول المقترحة بشأن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فى اجتماع مجلس الإدارة الذي تقرر تأجيله لليوم الاثنين بعدما كان مقررا له اليوم الأحد.

كما يناقش مجلس الزمالك جميع الحلول المقترحة بشأن تعديلات الجهاز الفني، وهل سيتم إجراء تغيير على الجهاز المعاون لفيريرا فقط، أم سيتم توجيه الشكر للخواجة البرتغالي والاستعانة بمدير فني مصرى لاستكمال ما تبقى من الموسم، ويعد خالد جلال أبرز المرشحين لهذا المنصب في الوقت الحالي.

وشهد نادي الزمالك اليوم عقد جلسات فردية بين أفراد مجلس الإدارة للتشاور حول مصير الجهاز الفني دون اتخاذ أي قرارات.

وكان أسامة نبيه قد أعلن اعتذاره رسميا عن منصب المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وذلك بعد الخسارة من شباب بلوزداد فى الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا بثنائية نظيفة وتوديع البطولة.