شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير شديد اللهجة لنجوم الأهلى قبل رمضان.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر بالالتزام بالبرنامج الغذائى الموضوع لهم استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم ووجه لهم تحذير شديد اللهجة وذلك لتجنب زيادة الوزن خلال فترة الراحة التى يحصل عليها الفريق حالياً.

ويعكف الدكتور إيهاب على، مستشار التغذية لفريق الكرة بالنادى الأهلى، على تحديد البرنامج الغذائى الخاص بالفريق خلال شهر رمضان الكريم، بما يتناسب مع الصيام وضغط المباريات فى هذا الشهر، كما يضع إيهاب على برنامجا خاصا لبعض اللاعبين الذين يخضعون لتدريبات علاجية واستشفائية للإسراع فى تجهيزهم.

وينتظر الأهلى عدة مباريات قوية الفترة المقبلة بعدما خاض مؤخراً مباراتى صن داونز والقطن خارج الديار ببطولة أفريقيا، حيث قضى الأهلى ما يقرب من 12 يوماً خارج الديار، حيث خاض الأحمر مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا السبت الماضى فى الجولة الرابعة والتى خسرها الأهلى بخمسة أهداف لهدفين وقضى الفريق عدة أيام فى جنوب أفريقيا ثم سافر إلى الكاميرون يوم الأربعاء الماضى لخوض مباراة القطن التى فاز بها برباعية دون رد.

وسيغيب عدد كبير من لاعبى الأهلى عن التدريبات المقبلة فور استئنافها بسبب انضمامهم للمنتخبين الأول والأولمبى، حيث يستعد المنتخب الأول لمباراتى مالاوى يومى 24 و28 مارس الجارى فى تصفيات أمم أفريقيا 2024 وتقام المباراة الأولى فى القاهرة والثانية فى مالاوى، فيما يستعد المنتخب الأولمبى لمباراتى زامبيا يومى 22 و26 مارس الجارى فى المرحلة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب والمؤهلة بدورها لأولمبياد 2024.

ويرتبط الأهلى بعدة مباريات الفترة المقبلة أبرزها المصرى فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة يوم 27 مارس الجارى ثم مواجهة الهلال السودانى بالقاهرة فى ختام منافسات دور المجموعات.