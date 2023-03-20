شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الإسكواش.. نور الشربينى تتراجع للمركز الثالث ونوران تحافظ على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات خلال شهر مارس الجارى، و حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

بينما تراجعت نور الشربيني لاعبو سبورتنج إلى التصنيف الثالث، لتتقدم هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة إلى المركز الثاني للمرة الأولى في تاريخها.

وجاء تصنيف السيدات كالتالي:

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: هانيا الحمامي في المركز الثاني، نور الشربيني في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، أوليفيا فيتشر في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، روان العربي في المركز التاسع، جورجينا كيندي في المركز العاشر.