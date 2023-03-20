الامارات | الوحدات الأردني يتعاقد مع مدرب جديد.. والاختبار الأول ناري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوحدات وصيف بطل الدوري الأردني لكرة القدم، الأحد، عن تعاقده مع المدرب البوسني داركو نيستروفيتش لقيادة الفريق الموسم المقبل.

وأوضح النادي في بيان على صفحته الرسمية على "فيسبوك" ان الإعلان عن الجهاز المعاون خلال 48 ساعة.

وحسب أجندة الموسم الكروي الجديد سيكون أول اختبار رسمي للمدرب البوسني مواجهة الغريم التقليدي الفيصلي في الكأس السوبر ذهابا وايابا يومي 21 و28 يوليو المقبل.

وأشرف على تدريب الوحدات في الموسم الماضي ثلاثة مدربين بينهما اثنان محليان هما رائد العساف ورأفت علي، والفرنسي ديديه غوميس الذي توج معه بطلاً للكأس المحلية على حساب العقبة وحل وصيفا في الدوري بفارق نقطة عن الفيصلي المتوج باللقب.

وسبق لنيستروفيتش أن أشرف على تدريب فريقي العربي (2017-2018 و2019-2020) وكاظمة (2021-2022) الكويتيين.