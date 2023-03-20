الامارات | ضربه وشوّه وجهه في نزال رياضي عنيف جداً (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة الفنون القتالية المختلطة "إم إم إيه" نزالاً عنيفاً بين المقاتلين الأمريكي جاستن غايتجي والأذربيجاني رافايل فيزيف في لندن، والذي أمتع عشاق الألعاب القتالية بلكمات وضربات قوية تفاعل معها المراقبون.

ولم تحسم المواجهة إلا بقرار القضاة الذين منحوا الأميركي نقاطاً أكثر في الجولات الثلاثة إذ خسر الأذربيجاني بنتيجة: (28-29، 28-29 و28-28).

وبهذا الفوز يكون البطل الاميركي جاستن غايتجي (34 عاما) قد حقق فوزه رقم 24 في مسيرته الاحترافية مقابل أربعة هزائم، مقابل 12 انتصار لرافايل فيزيف (30 عاما) وخسارتين فقط.