اخبار الرياضه

الامارات | مشجع يختار "كلاسيكو" برشلونة وريال مدريد لطلب الزواج من فتاة أحلامه

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع يختار "كلاسيكو" وريال مدريد لطلب الزواج من فتاة أحلامه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار مشجع برشلوني مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في قمة لكرة القدم للتقدم بطلب الزواج من فتاة أحلامه على مدرجات ملعب "كامب نو"، بحسب شبكة "إي إس بي إن" الأميركية.

وقالت الشبكة إن المشجع حضر المباراة برفقة حبيبته حيث كان يخبئ خاتم الخطوبة ليقدمه لها قبل بداية المباراة، وصفقت لهم الجماهير من على المدرجات.

وكانت احتفالية المشجع الإسباني وخطيبته مزدوجة بعدما فاز برشلونة 2-1 ليرفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 68 نقطة، محلقاً في الصدارة بفارق 12 نقطة عن وصيفه ليقترب بشكل كبير من لقب الدوري الإسباني "الليغا".

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا