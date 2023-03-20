الامارات | فريق الحمرية للتجديف يتألق في البطولة الدولية للشباب بتونس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع فريق الحمرية للتجديف علم الإمارات عاليا في البطولة الدولية للتجديف التي احتضنتها العاصمة التونسية تونس أمس الأحد، بإحرازه لميداليتين، فضية وبرونزية، علما أن نادي الحمرية النادي الوحيد المشارك في البطولة، التي شهدت مشاركة 8 منتخبات.

وجاءت الميدالية الفضية عن طريق زايد عبيد الشامسي، الذي أحرز المركز الثاني في فردي الناشئين تحت 17 سنة، بينما ظفر الثنائي عمار عبيد البلوشي وسيف المنصوري ببرونزية زوجي أقل من 23 سنة وزن ثقيل.

وقال عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الألعاب البحرية رئيس البعثة سالم المهيري: "إن هذا التألق يعكس العمل الكبير للفريق من إداريين ومشرفين ومدربين ولاعبين".