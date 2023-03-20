الامارات | أغرب بطاقة حمراء في كرة القدم.. حكم الراية يفضح اللاعب!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى لاعب فريق ليكو كريستيان بونينو بطاقة حمراء غريبة في مباراة بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم بعدما قام بالتبول في الملعب أمام الجميع مما دفع حكم الراية إلى إخبار حكم الساحة بالأمر الذي بدوره اتخذ قراره السريع وبلا تردد بطرد اللاعب.

المثير في الأمر أن اللاعب كان يجري عملية الإحماء استعداداً للمشاركة وقبل ان يستدعيه المدرب كان يتبول أمام الحضور في الملعب فلاحظه حكم الراية الذ فضح الواقعة وتسبب في إشهار البطاقة الحمراء.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف ليبقى بياتشينسا في قاع جدول ترتيب البطولة، بينما يستمر ليكو في المركز الرابع.