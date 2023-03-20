قبل لقاء الأهلي .. الاستخفاف والتهاون سيؤدي لكارثة خلال المباراة

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تحذيرا شديد اللهجة لجماهير ولاعبي الفريق قبل مواجهة الهلال السوادني في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن فريق الهلال السوداني هذا الموسم أصبح فريقا قويا ومخيفا بخلاف نسخه السابقة.

واضاف شوبير أن نغمة الاستخفاف والتهاون من قبل الجماهير أو اللاعبين ستؤدي لكارثة خلال المباراة مشددا أن التركيز في المباراة يجب أن ينصب علي الأداء فقط و الابتعاد عن أي أزمات.

وتابع أن بعثة الفريق السوداني سيتم استقبالها بأحسن شكل قائلا “ بعثة السودان في مصر يا الف اهلا وسهلا يا تلتوميت اهلا ” مشددا أن الاهلي حصل على حقوق المباراة الأولي وتم توقيع عقوبات كبيرة علي الهلال.

وأكمل شوبير أن المباراة صعبة للغاية حيث إن اي هدف للهلال في مرمى الأهلي يعني وداع البطولة رسميا مشددا أنه في تلك الحاله سيكون “ حرام " خاصه عقب تعادل الهلال وصن داونز.