شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول دورى لكرة القدم لقصار القامة بمركز شباب الجزيرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم، الاثنين، بطولة الدوري المصري لكرة القدم لقصار القامة - كرة الصالات للموسم الرياضي 2022 - 2023، بصالة ذوى الهمم بمركز شباب الجزيرة، برعاية اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

ويتنافس فى البطولة 10 فرق هي نادي البنك الأهلي، نادي الأهلي الملاحة، نادي نجوم السادات، نادي الإرادة والتحدي بالأقصر، نادي شرم الشيخ، نادي كفر سعد، نادي الفيوم، نادي ذوي الاحتياجات بأسوان، مركز شباب حلمية الزيتون، مركز شباب النصر.

وتقام منافسات البطولة بإجمالي 29 مباراة بنظام الدوري من دور واحد، وذلك عبر مجموعتين تضم كل مجموعة 5 فرق، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي.

ويتم تطبيق قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم لقصار القامة ، حيث تلعب المباراة على شوطين، ويحصل الفريق الفائز على ثلاث نقاط، وفي حالة التعادل يحصل كل فريق على نقطة واحدة.