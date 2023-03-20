شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات جمعت فاركو والاتحاد السكندرى قبل مباراة الليلة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري اليوم، الاثنين، فى السابعة مساءً، باستاد الإسكندرية، فى دور الـ 16 من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة. ويقود فاركو فنيًا طارق العشري، بينما يقود الاتحاد الصربي زوران.

وعقد الصربى زوران مانولويتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، جلسات مستمرة مع باللاعبين، طالبهم خلالها بالأداء الرجولى خلال المباريات القادمة، مؤكداً أن طموح الإدارة والجماهير زاد مع نتائجهم، ولابد أن يكونوا عند حسن الظن بجماهيرهم وإدارتكم التى لم تدخر جهدا من أجل أن يقدموا موسما استثنائيا.

ودرس طارق العشري، المدير الفنى لفريق فاركو، مباريات زعيم الثغر بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطالب لاعلبيه بضرورة التركيز على انتزاع بطاقة العبور لدور الثمانية، وحذر من خطورة مابولولو وأوستن أموتو وطلب تضييق المساحات أمامهم وفرض رقابة لصيقة.

التقى الفريقان 3 مباريات في الدوري، ومواجهة اليوم هي الأولى في مسابقة كأس الرابطة.

وكانت نتائج المباريات السابقة كالتالي:

موسم 2021/2022

الدوري الممتاز:

- الدور الأول: فوز فاركو 2-1

- الدور الثاني: فوز الاتحاد 1-0

موسم 2022/2023

الدوري الممتاز:

- الدور الأول: فوز الاتحاد 1-0.

ويقود المباراة تحكيميًا محمود وفا ويعاونه كل من محمود كثير مساعد أول، وليد عبد اللطيف مساعد ثاني، محمود ناصف حكم رابع، السيد شعبان حكم فيديو، محمد عبد العزيز حكم فيديو مساعد.

جدير بالذكر أن الفائز من مواجهة فاركو والاتحاد يلتقى مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي بدور الثمانية.